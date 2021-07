Accenture acquisisce la boutique di e-commerce Openmind

Accenture acquisisce la boutique italiana di ecommerce competitiva in piattaforme basate sul cloud Openmind. La società vanta un approccio consulenziale multidisciplinare non solo nelle aree dell'ecommerce ma anche dei contenuti, della strategia, dell'experience design e della tecnologia, che migliorerà la capacità di Accenture Interactive di offrire eccellenza operativa in tutti i comparti industriali e negli ambiti, in particolare, di lusso e moda. L'industria del fashion, spinta dalla pandemia, ha acceletato rapidamente lo sviluppo dell'ecommerce e dlele vendite online, con previsione di crescita per i prossimi tre anni a due cifre.

L'acquisizione di Openmind si colloca proprio in questa prospettiva, continuando l'ampliamento delle capacità ecommerce di Accenture Interactive in Italia, offrendo ai clienti strategia e sviluppo di esperienze su piattaforme come Adobe, Salesforce e SAP, affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di crescita internazionale, facendo leva sulla rete globale di Accenture.

"L'ingresso di Openmind arricchirà le attività del nostro hub internazionale di eCommerce a Milano, in un'area chiave di crescita per i clienti", ha dichiarato Alessandro Diana, responsabile di Accenture Interactive in Italia, Europa Centrale e Grecia. "Siamo felici di dare il benvenuto al team di Openmind con cui condividiamo la missione di voler generare un impatto significativo e un’efficienza sempre maggiore per i nostri clienti in Italia e nel mondo. Nella nuova normalità le esperienze seamless nell’ambito dell’eCommerce hanno assunto ancora più rilevanza: le competenze e la profonda esperienza dei nuovi colleghi ci aiuteranno a garantire alle aziende tutti gli strumenti necessari per guidare una crescita profittevole e su larga scala".

"Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo certamente contribuire a costruirlo", ha affermato Ivano Cauli, ceo di Openmind, "Siamo entusiasti di unirci al team di Accenture Interactive per offrire soluzioni avanzate, utilizzando le potenzialità delle piattaforme più innovative, per trasformare l'esperienza eCommerce. Con questo accordo, continueremo a promuovere la nostra missione, sfruttando la consolidata esperienza di Accenture Interactive quale leader del settore, certi che questa operazione porterà al successo e alla crescita dei clienti".