Margherita Agnelli e quelle operazioni sospette tra Cipro e Russia

Investimenti Immobiliari di Margherita Agnelli e Famiglia, indagini su operazioni in Russia

In un prestigioso sobborgo residenziale alle porte di Mosca, un grande polo commerciale sorge come risultato di misteriosi investimenti. Questa indagine rivela che il patrimonio immobiliare, del valore di decine di milioni di euro, è di proprietà della signora Margherita Agnelli e di suo figlio Peter, legati a compagnie anonime di Cipro finanziate da società offshore in paradisi fiscali. Lo rivela l'Espresso.

I documenti di Cyprus Confidential svelano l'origine dei finanziamenti utilizzati per queste operazioni in Russia, risalenti all'eredità di Gianni Agnelli, storico patron di Fiat e Juventus. Gli affari in Russia di Margherita Agnelli proseguono nonostante l'inizio della guerra in Ucraina, almeno fino alla primavera dell'anno scorso, quando terminano i documenti disponibili.

Durante il conflitto in Ucraina, tra febbraio e aprile 2022, fiduciari esteri della famiglia Agnelli trattavano un prestito di due miliardi di rubli con Sberbank, la principale banca russa. Margherita Agnelli, attraverso il suo avvocato, ha difeso queste attività come "legittimi investimenti" e completamente conformi alle normative fiscali.

L'inchiesta di Cyprus Confidential, che coinvolge oltre 250 giornalisti, rivela l'uso di società anonime a Cipro per gestire miliardi attraverso reti di trust e offshore. Margherita Agnelli è coinvolta attraverso una complessa struttura di proprietà che inizia con la Seashell Holding Corporation a Panama, controllata a cascata da società offshore nei paradisi fiscali. Queste società, gestite tra le altre da consulenti di Cipro, hanno ottenuto i permessi per costruire "centri per lo shopping" e "complessi di intrattenimento" su terreni a Yudovo, nei pressi di Mosca. La proprietà di queste società è passata attraverso modifiche poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il secondo figlio di Margherita Agnelli, Peter de Pahlen, ha ricevuto finanziamenti materni per un investimento immobiliare nel centro di Mosca. Una società cipriota, Abidore Ltd, è coinvolta in questo affare che include la Gogolevsky 11, una società russa proprietaria di un palazzo adibito a business center.

Le carte di Cipro indicano un coinvolgimento di un grande gruppo immobiliare statunitense, ma i dettagli successivi alla fine del 2021 sono sconosciuti. Nonostante le sanzioni contro la Russia, l'investimento in Russia di Margherita Agnelli e famiglia è proseguito. Le richieste di commento da parte degli interessati hanno ottenuto risposte che ribadiscono la regolarità delle attività di investimento, senza ulteriori dichiarazioni su questioni politiche o ereditarie.