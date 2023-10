Air France, salvata Sas. La mossa pro Lufthansa che apre scenari inediti

Air France, ecco cosa c'è dietro al salvataggio della scandinava Sas controllata da Lufthansa

Sul fronte del mercato delle compagnie aeree si sta muovendo qualcosa, soprattutto in Europa e potrebbero presto essere stravolti gli attuali equilibri. Non c'è solo la trattativa tra Ita e Lufthansa, con i tedeschi vicini all'accordo col governo Meloni per diventare i nuovi proprietari ma adesso si attiva anche Air France e a sorpresa lo fa proprio in favore dei rivali tedeschi. L'annuncio è clamoroso, salvata la compagnia Sas alleata con i tedeschi. Air France-Klm - si legge su Il Corriere della Sera - entrano con il 20% del capitale nella società e si unisce anche il governo danese che interviene con una quota per salvare al compagnia scandinava che ha dichiarato il fallimento.

Un’altra compagnia aerea europea fallita e un altro salvataggio questa volta - prosegue Il Corriere - non attraverso l’intervento statale, ma per mano di investitori privati. Al termine dell’operazione, Castlelake deterrà il 32%, Air France-KLM circa il 20% e lo Stato danese deterrà circa il 26 per cento. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia Sas che a metà del 2022 aveva presentato una istanza di fallimento dopo anni di lotta per non soccombere ai costi ormai fuori controllo e soprattutto dopo lo stop ai voli scattato durante la pandemia che ha messo definitivamente al tappeto il vettore. L’investimento complessivo sarà di 1,175 miliardi di dollari, di cui 144,5 a carico della compagnia franco olandese.