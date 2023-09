Lufthansa, un imprevisto in Ita da 200 mln. Gli ex Alitalia ora battono cassa

Ita-Lufthansa, il pasticcio degli ex Alitalia. Ora i tedeschi chiedono aiuto al Mef

Il matrimonio tra Lufthansa e Ita Airaways continua a slittare per diversi motivi. Uno in particolare preoccupa particolarmente la compagnia aerea tedesca, c'è il rischio concreto infatti che il nuovo proprietario debba anche farsi carico degli ex dipendenti Alitalia, si tratterebbe di un esborso di 200 milioni. È in corso un processo e in caso il giudice dovesse dare ragione a piloti e hostess cacciati per Lufthansa ci sarebbe un serio problema da affrontare. Per questo il vettore tedesco - si legge su Repubblica - chiederà al governo italiano di ridiscutere l’accordo che porterà il 41% di Ita Airways tra le proprietà della compagnia aerea tedesca. La compagnia teme che centinaia di ex dipendenti di Alitalia matureranno il diritto a essere assunti in Ita.

Sono persone - ora in cassa integrazione e prossime al licenziamento, a cassa esaurita che hanno avviato agguerrite cause di lavoro negli ultimi due anni (ben 1.147 tra Roma e Milano). Queste persone e i loro avvocati pensano che la nuova compagnia tricolore (Ita) non sia un’azienda "vergine", nata dal nulla. Al contrario, sarebbe semplicemente la nuova Alitalia, come la prosecuzione del vettore ormai fallito.

Per questo motivo, - prosegue Repubblica - vogliono essere assunte da Ita, in ragione di una continuità tra la vecchia e la nuova compagnia. E due giudici del lavoro - sia a Roma e sia a Milano - in effetti hanno riconosciuto il diritto all’assunzione di 244 ricorrenti. Le due sentenze favorevoli ai cassintegrati di Alitalia allarmano Lufthansa, che aggiorna le sue proiezioni.