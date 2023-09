Msc si compra Italo, maxi operazione da 4 mld. Aponte allarga il suo impero

Msc verso l'acquisizione di Italo per 4 miliardi di euro. Aponte allarga il suo impero

La galassia di Msc vira verso una nuova colossale acquisizione. Il gruppo leader del mercato delle crociere guidato da Gianluigi Aponte starebbe per comprare Italo dal fondo americano Gip. L’operazione, stando alle indiscrezioni, sarà ufficializzata a settembre e, in quanto a cifre, si parla di circa 4 miliardi di euro di valutazione. Come scrive Forbes, circa il doppio di quanto spese Gip per acquisire l’impresa ferroviaria nel 2018.

L’affare

Nel dettaglio, Aponte rileverà il 100% di Italo. Oltre a Gip, i soci attuali sono Allianz (11,5%), Infra Investors (7,6%), MoLagers (0,6%) e, per il restante 7,7%, imprenditori e manager italiani che avevano venduto a Gip e hanno deciso di reinvestire, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, l’ex amministratore delegato Flavio Cattaneo e i miliardari Alberto Bombassei e Isabella Seragnoli. L’operazione si rifà alla volontà di Aponte di allargare il suo impero oltre che al mare anche ad altri settori.

Oggi la galassia Msc comprende più di 100mila dipendenti. Secondo l’esperto di trasporti marittimi John McCown, nel 2022 ha registrato entrate per più di 28 miliardi di dollari.