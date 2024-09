Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo brand dopo 40 anni. Brilla il titolo in Borsa

Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo brand dopo 40 anni

Con una lunga lettera indirizzata a "colleghi e amici" la stilista Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del brand del gruppo Aeffe che ha fondato negli anni '80 e che porta il suo nome. "Era l’anno 1981 quando una giovane donna con tanti sogni e passioni portava per la prima volta una sua collezione in passerella - scrive la stilista a una settimana esatta dalla presentazione della collezione per la prossima primavera-estate -. Quei momenti li ricordo come se fossero ieri. Alberta di quel giorno è per tanti versi ancora Alberta di oggi, anche se nel frattempo un piccolo business familiare è diventato un’azienda con 1500 dipendenti".

Il 17 settembre scorso, spiega Ferretti "avete assistito alla mia ultima sfilata. Si, è per me tempo di lasciare spazio ad un nuovo capitolo per il mio brand, a una nuova narrativa. È stata una scelta difficile, complicata, molto ponderata. Ma oggi, con serenità e consapevolezza, vi comunico la mia decisione di lasciare la direzione creativa del brand che ho fondato, e che porta e continuerà a portare il mio nome". E assicura: "A breve vi annuncerò il nome della persona da noi scelta per continuare a scrivere la storia del brand Alberta Ferretti, che in me troverà sempre appoggio e sostegno".

La stilista ricorda "l’incredibile privilegio di dare forma ai miei sogni, di renderli realtà. E in questo viaggio, di conoscere e collaborare con delle leggende, con dei professionisti che sono diventati anche degli amici e che mi hanno aiutato a crescere…Peter Lindbergh, Steven Meisel, Franca Sozzani, Paolo Roversi… senza di voi, il mio mondo non sarebbe stato mai lo stesso. Quante cose ho imparato, quanta energia ho investito in questo lavoro e quante soddisfazioni ho avuto la fortuna di poter raccogliere. Da Cattolica alla Cina, da Hollywood al Giappone… luoghi fantastici di un viaggio che sembrava inimmaginabile, ma che si è concretizzato".

Ferretti ringrazia infine "mio fratello Massimo, presenza costante nella mia vita professionale e personale, e a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a rendere il marchio Alberta Ferretti grande nel mondo. Qualcuno penserà che ora mi dedicherò al riposo… quel qualcuno non mi conosce abbastanza bene. Con entusiasmo continuerò a svolgere le mansioni del mio ruolo di vicepresidente del Gruppo Aeffe, e al contempo mi dedicherò alle mie grandi passioni, tra cui l’arte".

Borsa: Aeffe brilla dopo l'addio Alberta Ferretti alla direzione creativa

Aeffe brilla a Piazza Affari dopo l'annuncio dell'addio di Alberta Ferretti dalla direzione creativa del suo marchio. Nei primi minuti di scambi, il titolo avanza di oltre il 3% a 0,71 euro.