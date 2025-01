Alberto Rivolta è il nuovo amministratore delegato di Artsana Group

Artsana, Alberto Rivolta nuovo amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Artsana Group ha nominato Alberto Rivolta nuovo Amministratore Delegato del Gruppo. Il manager, 47 anni, laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, dopo un percorso professionale di 15 anni in consulenza strategica, nel 2015 entra nel Gruppo Feltrinelli come responsabile di tutte le attività di business con la qualifica di COO. Nel 2017 assume la posizione di CEO della divisione Retail & Media, guidando la trasformazione digitale in ottica omnicanale.

Nel 2022 entra nel Gruppo Artsana nella controllata PRG Retail Group, con il ruolo di CEO di Prénatal e successivamente di CEO del Gruppo PRG, per assumere da gennaio 2025 la guida di Artsana. Alberto Rivolta ha dichiarato: “Sono onorato di assumere la guida del Gruppo Artsana, protagonista dell’eccellenza italiana nel mondo da oltre 75 anni. Inizio questa nuova sfida – resa ancora più interessante dalla trasformazione attualmente in corso nel mercato dei prodotti per il benessere dei bambini e delle famiglie – con la volontà di mettere al servizio del Gruppo tutta la mia esperienza e le mie competenze.

Accolgo con passione e determinazione la sfida di rafforzare l’identità di Artsana valorizzando ulteriormente il posizionamento di Chicco e di tutti i brand, attraverso valori fondanti come la competenza, la vocazione all’innovazione, l’attenzione al cliente e l‘internazionalizzazione. Il mio grazie va a Investindustrial ed alla Famiglia Catelli per la fiducia riconosciutami con questa nomina”. Il Presidente Luca di Giacomo ha dichiarato: “Ringraziamo Nicola Zotta per il significativo contributo dato in questi anni al consolidamento della presenza di Artsana sul mercato. Sono sicuro che Alberto Rivolta darà un ulteriore impulso al gruppo nel suo complesso per una crescita ancora più profittevole e sostenibile”.