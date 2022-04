Artsana Group: Nicola Zotta nuovo Ceo, Michele Lerici resta Cfo

Artsana Group, Zotta: "Sono pronto ad accogliere le prossime sfide in particolare quelle per l'implementazione della strategia di internazionalizzazione"

Artsana Group ha nominato Nicola Zotta nuovo amministratore delegato del gruppo a partire dal prossimo 4 maggio. Zotta, 51 anni, si è laureato in Economia e Management all'Università di Trento e ha poi ottenuto un MBA presso la ESSEC Business School di Parigi, città in cui ha vissuto per dieci anni.

Il manager ha maturato una significativa esperienza internazionale e di innovazione lavorando prima nel gruppo Safilo e poi in Marchon Eyewear, dove dal 2009 ha ricoperto ad Amsterdam la carica di managing director EMEA e Asia per poi diventarne, nel 2016, presidente e amministratore delegato con sede a New York.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un gruppo come Artsana che, con 75 anni di storia, rappresenta un simbolo del made in Italy. Nel percorso che sta per iniziare intendo sviluppare il gruppo puntando su innovazione, tecnologia e prodotti al servizio del benessere dei bambini e delle famiglie. Farò leva, tra le altre cose, sull'eccellenza di prodotto che da sempre contraddistingue Artsana e sulla tradizione dei suoi brand”, ha dichiarato Nicola Zotta.

“Sono pronto ad accogliere le prossime sfide in particolare quelle per l'implementazione della strategia di internazionalizzazione e non vedo l'ora di dare il mio contributo a questa squadra eccellente”, ha sottolineato Zotta.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad un manager come Nicola che siamo certi porterà una grande esperienza internazionale ed eccellenti capacità manageriali, ha commentato Luca di Giacomo, presidente del Consiglio di amministrazione di Artsana Group.

“Grazie alla competenza e alla professionalità che lo contraddistinguono, il nuovo amministratore delegato saprà guidare il gruppo Artsana nel percorso di sviluppo che abbiamo delineato, valorizzandone i brand e le potenzialità di crescita a livello globale. Inoltre vorrei ringraziare Michele Lerici per aver traghettato la società in questi mesi; Michele continuerà a svolgere il suo ruolo di Cfo”, ha concluso il presidente di Artsana Group.