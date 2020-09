Alfonso Mei: "Valorizzare il patrimonio immobiliare di Enasarco e poi..."

Ci sono altre tornate elettorali oltre a quelle che hanno coinvolto l’Italia in questi giorni. Enasarco ente di previdenza dei consulenti finanziari e agenti di commercio, che ha chiuso il 2019 con un avanzo economico di 233 mln di euro, rinnova dal 24 al 7 ottobre, i suoi rappresentanti.

Alfonso Mei, consulente finanziario, già consigliere del cda Enasarco candidato della lista unitaria “Fare Presto!”, nata dall’accordo tra Anasf, Federagenti e Fiarc (espressione della Confesercenti) ha le idee chiare: “quando avremo assunto la guida di Enasarco metteremo finalmente mano, ma con serietà e determinazione nell’interesse esclusivo di tutti gli iscritti, ad ogni ambito della gestione dell’ente: dal patrimonio immobiliare a quello mobiliare alla macchina degli uffici”.

Il terreno da recuperare è tanto e non c’è tempo da perdere se si vuole che la Cassa possa erogare i servizi necessari ai suoi iscritti, recuperare quella floridezza patrimoniale che aveva e che è stata messa a dura prova da anni di finanza non adeguatamente curata.

“Se vinceremo vareremo un progetto organico, con la consulenza di operatori internazionali di assoluto standing, per riqualificare la gestione del patrimonio, valorizzando il portafoglio e mettendolo a reddito in modo completamente diverso. E soprattutto saremo sempre trasparenti.”

Un’altra priorità del programma della lista Fare Presto è la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Enasarco che vale circa tre miliardi ma, secondo Mei, non rende anzi costa 18 milioni l’anno: “abbiamo 4 mila immobili che possono essere trasformati in caserme, alloggi per studenti, bed&breakfast, dobbiamo riqualificare, attualizzare e produrre reddito.”

Sì perché uno dei problemi per Enasarco è anche la perdita costante di iscritti ed è un problema che va sicuramente affrontato: “Ogni anno 5 mila iscritti se ne vanno e con il Covid addirittura 13mila. A questo punto, si potrebbero far entrare quelle categorie come gli influencer, i creatori di contenuti web o le nuove professioni social che non hanno nessun fondo previdenziale, in Enasarco.”

Un altro punto sul quale si vuole intervenire è quello legato alla possibilità di avere contemporaneamente le pensioni di Enasarco e Inps. Sarà, infatti, sufficiente essere Pensionato INPS per poter smettere di lavorare percepire immediatamente simultaneamente anche la Pensione Anticipata Enasarco e/o la Rendita Contributiva.

Infine, nel programma di “Fare Presto” c’è il tema della tutela e formazione dei giovani agenti: “Non ci sarà nessuna Enasarco del domani senza i giovani agenti di oggi- aggiunge Mei- dobbiamo aiutare i giovani a intraprendere una delle professioni che può tornare a essere il lavoro più bello del mondo” Tra i progetti spiccano: Enasarco nelle Scuole, ricambio generazionale, acquisizione gratuita abilitazione e tutoraggio subagenti.

Ha molto da raccontare Alfonso Mei, mancano pochi giorni alle elezioni e la campagna elettorale è ancora aperta e fino all’ultimo parlerà della lotta all’evasione contributiva che porterà avanti se sarà eletto: “verrà creata una task force che sviluppi e perfezioni procedure ed algoritmi che possano monitorare e rintracciare tutte le aziende che non versano i contributi Enasarco e per chi denuncerà gli evasori sarà garantito l’anonimato. La libertà di tutelare i propri diritti senza dover temere ritorsioni è alla base della nostra civiltà. E a tutti chiederemo trasparenza, lealtà, professionalità e dedizione agli interessi della Cassa e di tutti i suoi iscritti”.