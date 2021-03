Alibaba: si dimette il Ceo di Ant Group. "Motivi personali"

Scossone al vertice di Ant Group, il gigante fintech di Alibaba, nel mirino delle autorità di Pechino. Il CEO Simon Hu si è dimesso dal proprio incarico e sarà sostituito dall'executive chairman, Eric Jing. Il consiglio d'amministrazione di Ant Group, si legge in una nota citata dall'agenzia Reuters, "ha accettato la richiesta di dimissioni di Simon Hu, dovuta a ragioni personali".

L'uscita di scena di Hu avviene dopo che Pechino ha avviato un giro di vite sui gruppi del fintech, con grosse pressioni proprio su Ant, che è al lavoro su un "piano di rettifica" per soddisfare gli enti regolatori e che trasformerà il colosso in un gruppo finanziario, sottoposto a requisiti simili a quelli a cui sono soggette le banche. A novembre scorso, i vertici del gruppo, tra cui lo stesso fondatore Jack Ma, erano stati convocati dalle autorità finanziarie a Pechino, e la maxi-Ipo da 37 miliardi di dollari venne fermata, a poche ore dal doppio debutto in Borsa a Shanghai e Hong Kong. Ad Ant Group veniva contestato il sospetto di pratiche monopolistiche e violazioni ai diritti dei consumatori.

Il cambio al vertice del colosso creato da Jack Ma giunge sull'onda della frustrazione di alcuni membri del gruppo per non potere vendere le azioni da loro detenute dopo lo stop all'ingresso in Borsa. La stessa società, secondo quanto riportato per primo dal Wall Street Journal nei giorni scorsi, aveva promesso ai dipendenti di trovare una "soluzione di liquidità a breve termine", senza scendere nel dettaglio.