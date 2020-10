Alitalia, anche Italia Viva vuole il suo posto nella newco. Rumors

Anche Italia Viva punta i piedi su Alitalia. Non bastavano le scintille tra Pd e M5S sulla composizione del board della futura newco a trazione pubblica con cui rilanciare, forse, la compagnia. Ora, secondo i rumors, anche il partito di Matteo Renzi avrebbe chiesto un posto in cda, complicando ancora una partita inchiodata da 4 mesi.

Il presidente Francesco Caio, racconta il Messaggero, è vicino a Giuseppe Conte, mentre il ceo Fabio Lazzerini è di area dem. E allora, ecco spiegata la presa di posizione. Italia Viva vuole il suo uomo nel board. Ma per il Movimento, se ne può parlare ma fino a un certo punto.

Di sicuro, la crisi si aggrava ogni giorno di più. Il commissario Giuseppe Leogrande ha ufficializzato la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria, che scade il 31 ottobre, per 11 mesi, fino al 23 settembre 2021, per un equivalente di 6.828 lavoratori a tempo pieno. La richiesta è stata fatta per un periodo più lungo di quanto era stato ipotizzato, si prevedeva una richiesta di proroga di 5 mesi, fino al 31 marzo 2021.

Nel complesso Leogrande ha richiesto la cigs per un equivalente di 6.622 lavoratori a tempo pieno (Fte) di Alitalia, suddivisi tra 1.024 piloti (inclusi 458 comandanti), 2.315 assistenti di volo, 3.283 addetti nel personale di terra.