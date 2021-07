Alitalia chiede un altro anno di cigs per 7.086 dipendenti

Alitalia in amministrazione straordinaria ha aperto la procedura per una proroga di un altro anno (dal 22 settembre 2021 al 23 settembre 2022) della cassa integrazione straordinaria a zero ore per complessivi 7.086 dipendenti, di cui 6.877 per Alitalia e 209 per la compagnia regional Cityliner. Lo si legge nelle comunicazione inviate dall'azienda ai sindacati. La richiesta, che sara' oggetto di trattativa con i rappresentanti dei lavoratori, e' superiore ai complessivi 6.828 lavoratori attualmente interessati dalla cigs scattata nel novembre 2020 e in scadenza il 23 settembre prossimo.

Per quanto riguarda nello specifico Alitalia, la richiesta dell'azienda interessa: 3.339 dipendenti del personale navigante (458 comandanti; 566 piloti e 2315 del personale navigante di cabina) e 3.538 lavoratori del terra. Per quanto riguarda Cityliner, invece, la cigs richiesta interessa 204 lavoratori tra il personale navigante (41 comandanti; 58 piloti e 105 del personale navigante di cabina) e 5 lavoratori del terra. "Anche in ragione del protrarsi dell'emergenza Covid 19 la societa' si trova ancora oggi nella necessita' di proseguire nel percorso di cigs connesso alla gestione commissariale persistendo, oltre alle problematiche fisiologiche che hanno portato alla gestione commissariale, condizioni di difficolta' eccezionali e non prevedili connesse alla attuazione del programma di amministrazione straordinaria", spiegano i commissari straordinari nella comunicazione.