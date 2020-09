Alitalia, De Micheli: "Newco con 20 milioni di capitale iniziale"

Un capitale iniziale di 20 milioni per la newco Alitalia "interamente controllata dal Mef", ma la presenza esclusiva del socio pubblico nell'ex compagnia di bandiera non sarà per sempre. In un'audizione alla Camera, il ministro dei Trasporti Paola De Micheli fa il punto sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive dell'aviolinea in amministrazione straordinaria. Il numero uno del Mit ha spiegato che la compagnia "opererà in assoluta discontinuità" rispetto al passato ma "salvaguardando i livelli occupazionali" perche' il tema rimane in cima alle preoccupazioni del governo.

"La costituzione della newco è imminente. In questi giorni è stato inviato ai ministri competenti per il concerto il decreto interministeriale di costituzione della nuova societa'" Alitalia, ha annunciato la ministra dei Trasporti parlando, oltre del Mit, anche dei ministeri dell'Economia, dello Sviluppo Economico, e del Lavoro. La nuova societa' Alitalia "avra' un capitale iniziale di 20 mln di euro e dovra' fare un piano industriale di sviluppo da sottoporre all'Ue e al Parlamento".

Non solo, la newco dovra' presentare "un piano ambizioso di 5 anni, per impostare ora una pianificazione strategica di lungo termine, con un ribilanciamento tra medio, lungo viaggio e rinnovare flotta", ha spiegato De Micheli. Inoltre "il Governo non intende immaginare una compagnia aerea che in un tempo illimitato continuera' ad essere di esclusiva proprieta' dello Stato", ha assicurato la ministra, secondo la quale "una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale, ci saranno le condizioni per poter accede sul mercato delle compagnie aeree alla possibilita' di costruire alleanze, sinergie, oltre che eventuali compartecipazioni".

In sostanza, "il Mise rimane titolare dell'amministrazione straordinaria, mentre il Mit vigilante di tutto il trasporto aereo e gioca una diversa partita sulla newco pur avendo come azionista unico il Mef". Per la ricerca di un partner di Alitalia il governo ha previsto sia la gara sia la trattativa privata. "Ad oggi Alitalia non ha particolari vincoli, se non l'accordo con SkyTeam che puo' essere risolto in maniera rapida e semplice nel momento in cui decida di risolverlo". Per quanto riguarda la flotta "l'obiettivo della dimensione e' di avere 100 aerei, ma per il primo anno dovremo essere flessibili e adeguarci" ha spiegato de Micheli assicurando che "il tema occupazionale e' in cima alle nostre preoccupazioni.

Il mandato e' stato, e' e continuera' ad essere di salvaguardare il livello occupazionale con una tempistica legata al mercato e man man che si aggiungono nella newco nuovi aerei il personale sara' richiamato". Intanto, dopo il via libera della Commissione Ue "in questi giorni si provvedera' a sottoscrivere il decreto interministeriale attraverso cui si procedera' all'erogazione in favore della societa' di 199,45 milioni di euro a titolo di indennizzo per i danni causati dal blocco del trasporto aereo" durante il lockdown per il coronavirus.