Alitalia, incontro tra governo e Ue. "AirFrance e Lufthansa la vogliono morta"

Proseguono le interlocuzioni tra governo e Ue sulla nuova Alitalia. Oggi c'e' stato l'incontro tra la vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager e i ministri dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. La riunione virtuale, durata circa un'ora, si e' incentrata su ITA e Alitalia, con l'obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione. Il colloquio, definito dai partecipanti "positivo e costruttivo", si è svolto in un clima cordiale.

Alitalia: riunione governo-Ue per trovare una soluzione

I ministri e la commissaria hanno concordato sulla "necessità di procedere nel segno della discontinuità'". Il confronto tecnico "verrà avviato all'inizio della prossima settimana per valutare nel dettaglio le possibili soluzioni volte a garantire che il nuovo vettore aereo nasca al più presto nel rispetto delle procedure del diritto nazionale ed europeo". La vice presidente della Commissione europea, Vestager, ha giudicato positivamente l'incontro e ha concordato con i ministri italiani "di lavorare insieme in modo costruttivo per trovare soluzioni praticabili sul dossier Alitalia".

Proprio il giorno del vertice è tornata a manifestare il proprio interesse Usaeropsace che segue "con attenzione quanto riportato da autorevoli quotidiani nazionali sul futuro di Alitalia in amministrazione straordinaria e chiede con doveroso rispetto delle istituzioni ma con uguale attenzione ai propri diritti a tutti gli attori in campo - Unione Europea, Governo e Commissario - di agire senza forzare le norme comunitarie e nazionali". La presidente Michele Roosevelt Edwards si dice sempre pronta a investire 1,5 miliardi di dollari. "Ho chiesto un incontro al Governo per potere dimostrare la serieta', anche finanziaria, del nostro piano industriale". "Credo fortemente che la pandemia abbia azzerato ogni gap competitivo di Alitalia e che, oggi, la compagnia italiana possa aspirare ad essere leader se saprà cogliere questo irripetibile momento favorevole", evidenzia Roosevelt Edwards.

Preoccupazione invece da parte dei sindacati e delle politica. Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, chiede che la discontinuità venga intesa come come diversa articolazione aziendale e ribadisce il proprio no allo 'spezzatino'. "La discontinuia' che chiede L'Europa deve essere concepita come diversa articolazione dell'azienda. Mentre prima Alitalia era un'azienda unica, con la nuova compagnia il progetto è diverso, con la holding che ha all'interno l'aviation e due societa' controllate dove possono entrare anche i privati: manutenzione e handling". Anche per il deputato di LeU Stefano Fassina la discontinuita' "deve riguardare l'impegno reale per lo sviluppo dell'azienda, il piano industriale, la qualita' del management" e chiede che i tre ministri vengano auditi in Parlamento. Infine, il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, d'intesa con il commissario Giuseppe Leogrande, ha provveduto a integrare la terna dei commissari dell'amministrazione straordinaria Alitalia con l'avv prof Daniele Santosuosso, ordinario di diritto commerciale all'Universita' La Sapienza e il prof avv Gabriele Fava esperto giuslavorista.

Il futuro di Alitalia, l'opinione di Carlo Pelanda

Interrogato da Smartmagazine.it, l'economista e docente universitario Carlo Pelanda spiega: "Siccome per l’Italia è importante il turismo sia quello interno ma soprattutto quello esterno, perché lascia più margine, mi sembra ovvio che l’Italia debba aumentare la sua capacità di portare turisti da tutto il mondo. Quindi è necessario avere una compagnia di bandiera, con partecipazione dello Stato. Deve essere più grande di Lufthansa, di Air France, proprio come era Alitalia". Infine ha aggiunto che ora è il momento migliore per investire in Alitalia poichè "dopo il Covid ci sono centinaia di aerei quasi nuovi venduti in sconto".