Alitalia, Lazzerini nuovo Ceo. La flotta sarà di 105 aerei. Rumors

Sarà quasi certamente Fabio Lazzerini il prossimo amministratore delegato di Alitalia, una volta che il governo avrà finalmente completato il puzzle della newco che sarebbe dovuto decollare secondo i piani del Ministero dello Sviluppo economico a maggio.

Lazzerini è l’attuale cco di Alitalia, il capo del business, una figura apprezzata nel settore e sicuramente con un esperienza maturata non solo in Alitalia ma anche in Emirates. Ora, scrive il Corriere della Sera, i giochi sarebbero fatti. Sempre che la newco che rileverà i rami d’azienda della compagnia in amministrazione stra- ordinaria dando vita all’enne- simo rilancio della compagnia parta a stretto giro. Ancora sena nome invece la casella del presidente. Alfredo Altavilla, ex numero uno area Emea di Fiat-Chrysler, sondato per il ruolo di Ceo, non sarà della partita.





Il focus della nuova compagnia sarà sul medio e lungo raggio e tutto dovrebbe poggiare su una flotta di 105 aerei. Inizialmente però si era parato di 49 velivoli. Un numero che è meno della metà degli attuali velivoli presenti. Quanto ai tempi di attesa per la sua operatività, la newco avrebbe dovuto decollare a maggio, ma la pandemia ha bloccato tutto.

Per salvare Alitalia, ha ricordato gioni fa il Sole, lo Stato ha speso 12,6 miliardi in 45 anni. Si raggiunge questa somma con i 3 miliardi stanziati dal decreto Rilancio per nazionalizzare la compagnia. Speriamo siano gli ultimi.