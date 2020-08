Alitalia, Patuanelli ad Affaritaliani."In tempi brevi via alle interlocuzioni"

"Stiamo lavorando al decreto di costituzione della newco. Contiamo in tempi brevi di iniziare le interlocuzioni con l'amministrazione straordinaria finalizzate al passaggio degli asset, tenendo costantemente informata la DGCOMP che segue il dossier con particolare attenzione". Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli risponde alla domanda di Affaritaliani.it sulla situazione di Alitalia.

ALITALIA: DONATO "DA GOVERNO COLPEVOLE SILENZIO, SERVE CHIAREZZA" - "Il Governo sta gestendo la questione ALITALIA in maniera molto opaca. Sin dall'insediamento del Commissario, nulla si sa sul rendiconto economico e finanziario dell'attuale amministrazione straordinaria, mentre l'esecutivo prova a distogliere l'attenzione parlando solo della newco". Cosi' in una nota Francesca Donato, europarlamentare della Lega. "A oggi, l'amministrazione straordinaria di Alitalia, tra fondi a titolo di prestito e sussidi sotto forma di Cassa Integrazione per circa 7 mila dipendenti - prosegue -, e' costata quasi due miliardi allo Stato: a fronte delle continue erogazioni di fondi pubblici, e' inaccettabile che il commissario non informi l'opinione pubblica sullo stato economico e finanziario della compagnia, mentre sul futuro delle newco permangono forti dubbi poiche' l'approvazione dell'Ue del piano di rilancio - che ancora non ha visto la luce - richiede condizioni molto stringenti. Il nuovo commissario non ha mai presentato il bilancio, anche se la norma prevede l'obbligo di riferire e a predisporre i dati alle commissioni parlamentari competenti e al Mise: a oggi non risulta sia stato fatto".