Alitalia: verso incontro su newco, Delta e Lufthansa di nuovo in pista

Si riaprirà nei prossimi giorni, forse già domani, il tavolo per disegnare il futuro della nuova Alitalia, a partire dalla definizione dei passi necessari per arrivare alla newco e al piano industriale, per cui il Governo ha messo in campo 20 milioni di euro nel Dl Agosto.

Le agende dei ministri coinvolti - Tesoro, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti e Lavoro - non sono ancora scolpite nella pietra, ma la settimana scorsa la titolare del Mit, Paola De Micheli, ha spiegato che da questa settimana sarebbero partiti i confronti più approfonditi con i colleghi. L'obiettivo è arrivare a stilare le linee guida per il rilancio della compagnia per poi arrivare alla nomina formale dei vertici così che il cda del gruppo possa preparare il piano industriale vero e proprio, su cui i vertici in pectore, l'amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio, stanno già lavorando con gli advisor.

Alitalia: verso incontro su newco, Delta e Lufthansa in attesa

Il documento dovrà poi per forza passare al vaglio dell'Unione Europea, dove però sono recentemente approdati anche i piani di altre compagnie aree europee: la pandemia da Coronavirus, infatti, non ha fatto distinzioni e sta colpendo duramente il settore, che, fra tagli e prestiti statali, sta cercando di reinventarsi.

Nonostante abbia dovuto richiedere fondi al governo tedesco, Lufthansa è sempre interessata alla partita Alitalia, così come Delta. Si va dunque verso una riproposizione, nell'ottica di una partnership, del duello che ha caratterizzato i mesi in cui al dossier Alitalia lavoravano anche le Ferrovie dello Stato.

Il vettore americano, in particolare, sarebbe pronto, secondo indiscrezioni di stampa, a cedere alcune rotte di pregio in Nord e Centro America per tenere la compagnia italiana all'interno di SkyTeam. Lufthansa, da parte sua, vorrebbe invece portarla dentro StarAlliance.