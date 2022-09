Allarme anziani, 200mila pensioni pignorate. Costi dell'energia insostenibili

Crisi energetica, gli anzini non riescono più a pagare affitti e mutui

La crisi energetica sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese in Italia. Ma la categoria più colpita dall'aumento dei costi di luce e gas sono gli anziani. Le bollette da pagare, l'affitto oppure il mutuo, e poi la spesa. Ma i soldi della pensione per molti anziani - si legge sul Messaggero - non bastano più. E così, il rischio di perdere la casa, o di finire in mano a qualche usuraio è dietro l'angolo. Tra i primi ad accorgersi che la situazione in molte famiglie sta diventando insostenibile, sono i volontari che ogni giorno si ritrovano file lunghissime per la distribuzione dei pacchi alimentari. Il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, lo ha denunciato senza giri di parole qualche giorno fa: ormai si sta diffondendo la cosiddetta usura di prossimità".

"Chi ha bisogno - spiega Trincia al Messaggero - chiede «alla persona vicina, magari che abita nel tuo condominio, nel tuo quartiere. Magari inizia col darti 100 euro per pagare un pezzo di bolletta e per pagare una parte di spesa alimentare. Non te lo aspetti e poi ti ritrovi che ti chiede degli interessi». Secondo i dati dell'associazione Favor debitoris, che si impegna contro il debito e la conseguente usura, sono circa 200mila i pensionati che si ritrovano già con le pensioni pignorate. Da poco è stato approvato un emendamento al decreto legge aiuti bis che introduce modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni. Si passa cioè da 700 a mille euro come soglia sotto la quale le pensioni non si possono pignorare.