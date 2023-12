Alt alla produzione di Apple Watch: Masimo fa causa per violazione di brevetto

Stop alla produzione di Apple Watch: Masimo fa causa per violazione di brevetto

Nemmeno la Casa Bianca si oppone al divieto di importazione degli Apple Watch. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto di non intervenire contro la decisione di un tribunale governativo che ha vietato le importazioni di orologi Apple in seguito a una denuncia presentata dalla società tecnologica Masimo. Quest'ultima, un'azienda californiana di dimensioni più ridotte, aveva citato in giudizio Apple, accusandola di utilizzare brevetti relativi alla tecnologia di misurazione dell'ossigeno nel sangue, sviluppati da Masimo, senza autorizzazione, e adattati per gli Apple Watch. Lo scrive Mf.

L'ordine emanato dalla US International Trade Commission (Itc) è entrato in vigore il 26 dicembre, risultando in un blocco delle importazioni e delle vendite degli Apple Watch. La funzione di pulsossimetro è stata introdotta da Apple nei suoi orologi intelligenti a partire dal modello Serie 6 del 2020. Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha deciso di non revocare il divieto, rendendo definitiva la decisione dell'Itc dopo attente consultazioni.

In risposta, Apple ha dichiarato di non essere d'accordo con la decisione dell'Us Itc e ha assicurato di adottare tutte le misure necessarie per rimborsare i clienti degli Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 negli Stati Uniti il prima possibile. La società di Cupertino ha ammesso di aver utilizzato senza autorizzazione alcuni brevetti di Masimo ma ha presentato ricorso in Appello contro il divieto presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale di Washington.

Il contenzioso tra le due aziende risale al 2020 quando Masimo ha presentato una denuncia iniziale al tribunale distrettuale della California, seguita da un reclamo all'Itc nel giugno 2021. Masimo aveva accusato Apple di violare 103 brevetti relativi alla sua proprietà intellettuale in cinque diversi brevetti dell'Apple Watch. Tuttavia, l'autorità statunitense ha considerato solo due brevetti rilevanti nella sua sentenza di ottobre, confermando il divieto di vendita degli smartwatch dotati di pulsossimetro.

La mossa di Cupertino di sospensione delle vendite degli orologi intelligenti Serie 9 e Ultra 2 è stata anticipata dopo la decisione del tribunale il 19 dicembre. È importante notare che il divieto non coinvolge l'Apple Watch SE, un modello meno costoso, che continuerà a essere commercializzato, e gli Apple Watch già acquistati in precedenza non saranno interessati dal divieto. Nonostante questa controversia legale, il settore dei dispositivi indossabili di Apple, che comprende l'Apple Watch, continua a registrare notevoli ricavi, come confermato da un report recente che indica entrate per 8,28 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023. A Wall Street, le azioni di Apple hanno mostrato una leggera diminuzione, scendendo dello 0,2% a 193 dollari a metà seduta.