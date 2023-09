Altro che il crack di Cracco, chef Dabiz Muñoz in rosso: debiti per 3mln

Dabiz Muñoz ha registrato una perdita di circa 3 milioni di euro nel 2022, ma è stato salvato grazie all'intervento del Governo

In Italia si è parlato molto del deficit in rosso con cui il noto chef Carlo Cracco ha chiuso il proprio bilancio del 2022. Ma nel mondo culinario le sfide non si affrontano solo a colpi di padelle, ma anche a colpi di debiti, come ha dimostrato l'irriverente chef madrileno Dabiz Muñoz, che, secondo Gamberosso.it, si ritrova a chiudere i conti con un ammanco finanziario che supera abbondantemente i 3 milioni di euro.

Le stelle e i riconoscimenti, pur meritati, non sono bastati a salvare Muñoz dall'abisso finanziario. Le Tre Stelle Michelin, la vittoria per due anni consecutivi al The Best Chef Award e il favore dei critici gastronomici che lo hanno posizionato al terzo posto nella lista dei migliori ristoranti al mondo non hanno potuto arginare l'improvviso tracollo economico.

Pig Wings è l'artefice dei successi gastronomici di Muñoz, tra cui l'acclamato DiverXO, il gioiello culinario di Madrid. L'idea che una holding così prestigiosa potesse registrare una perdita così monumentale era quasi impensabile. Eppure, la realtà ha dimostrato che anche i giganti possono inciampare.

L'immagine che emerge è quella di un'esperienza gastronomica extralusso, sostenuta da prezzi che riflettono questa esclusività. Già nel 2022, Muñoz aveva deciso di alzare il prezzo del suo menu degustazione da 250 euro a 365 euro, il più alto in Spagna. A questo si aggiungeva l'abbinamento vini, il cui costo oscillava tra i 300 e i 600 euro a persona. Tuttavia, sembra che questi prezzi elevati non siano stati sufficienti a mantenere in equilibrio le finanze di Pig Wings.

Il colpo più duro per Muñoz è stato il repentino fallimento di StreetXO Londra, un progetto ambizioso che aveva visto la luce solo pochi mesi prima dell'inizio della pandemia. Il triste destino di questo ristorante è stato causato non solo dalla difficile situazione sanitaria globale, ma anche da profonde divergenze con i soci londinesi. La visione del virtuoso chef spagnolo e quella dei suoi collaboratori non erano allineate, portando al disastroso epilogo dell'avventura londinese.

Nonostante queste sfide finanziarie e la perdita di StreetXO Londra, fortunatamente, la holding di Pig Wings e il suo gioiello di corona, DiverXO, non sembrano essere a rischio imminente grazie all'intervento provvidenziale del governo spagnolo sotto la guida di Pedro Sanchez. Il deficit economico di Muñoz da 3mln non è passato inosservato agli occhi vigili del governo spagnolo, sempre attento al mondo della food industry. In un gesto sorprendente, il presidente ha firmato una moratoria che ha gettato un salvagente a Pig Wings, l'impero gastronomico di Muñoz.

Mentre il futuro potrebbe presentare ancora delle sfide, il mondo gastronomico spagnolo e gli estimatori di Dabiz Muñoz respirano un sospiro di sollievo, sapendo che il loro "enfant prodige" della cucina spagnola ha ottenuto una seconda possibilità per continuare a deliziarli con le sue creazioni culinarie straordinarie.