Amazon assumerà 100.000 dipendenti in Usa e Canada

Prosegue l'ondata di assunzioni di Amazon, che beneficiando del boom di ordini online innescato dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato di voler assumere 100.000 dipendenti negli Stati Uniti e in Canada. La decisione portera' alla creazione di nuovi posti di lavoro full-time e part-time, con un salario minimo di 15 dollari l'ora e benefit e bonus che potrebbero raggiungere un valore massimo di 1.000 dollari in alcune citta'. Il colosso delle vendite e-commerce ha precisato inoltre che aprira' 100 nuovi centri operativi questo mese, che comprenderanno centri di distribuzione, stazioni di consegna, nonche' centri di smistamento.



Amazon ha registrato un'impennata degli ordini senza precedenti nel corso dell'ultimo anno, dopo che la pandemia di Covid-19 e il conseguente lockdown hanno costretto in casa milioni di persone, spingendoli a fare shopping online. Di pari passo sono aumentate anche le assunzioni, rese necessarie dall'elevata domanda, con il colosso di Bezos che ha assunto 175.000 addetti al magazzino ad aprile e marzo, dei quali 125.000 a tempo indeterminato. Se si contano anche i dipendenti "stagionali", Amazon conta piu' di 1 milione di assunti a livello mondiale.



La societa' ha gia' aperto oltre 75 nuovi centri logistici, centri di smistamento, hub aerei regionali e stazioni di consegna negli Stati Uniti e in Canada nel 2020 per servire i clienti. Inoltre, dal 2010 Amazon ha creato direttamente piu' di 600.000 posti di lavoro negli Stati Uniti attraverso i suoi uffici aziendali e le sedi operative e ha investito piu' di 350 miliardi di dollari in piu' di 40 stati, comprese infrastrutture e compensi.



In aggiunta alla creazione di posti di lavoro, Amazon si sta impegnando a contribuire allo sviluppo delle comunita' in cui vivono e lavorano i suoi dipendenti. Solo negli ultimi cinque mesi, il team operativo di Amazon ha avuto un impatto positivo sulla vita di milioni di persone, donando 6 milioni di dollari a organizzazioni senza scopo di lucro da costa a costa.