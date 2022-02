Amazon, profitti boom: su di oltre il 50%. E Bezos aumenta l'abbonamento Prime

Salari e caro-trasporti, Amazon alza il costo dell'abbonamento Prime negli Usa

Amazon ha chiuso il trimestre delle festività natalizie raddoppiando gli utili, un segnale di come sia riuscita a gestire i costi di fornitura e manodopera meglio del previsto. Nello specifico, il colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos ha messo a segno un fatturato record di 137,4 miliardi di dollari nei tre mesi conclusi a dicembre, segnando un incremento rispetto ai 125,6 miliardi (+9%) riportati nello stesso periodo dello scorso anno.

L'utile netto è cresciuto invece a 14,3 miliardi di dollari o 27,75 dollari per azione, rispetto ai 7,2 miliardi, o 14,09 dollari ad azione, del quarto trimestre del 2020, contro attese per 3,61 dollari. Alcuni analisti che avevano previsto un risultato più contenuto per via dell'aumento dei costi su una varietà di fronti. I ricavi di Amazon Web Services (Aws) sono aumentati di quasi il 40% a 17,78 miliardi, contro i 17,37 miliardi del consensus. L'utile operativo e' sceso dai 6,9 miliardi di un anno prima a 3,5 miliardi.

In questo caso a dare spinta alla performance dell'azienda è stato l'investimento nel produttore di veicoli elettrici Rivian Automotive, che ha contribuito con quasi 12 miliardi di dollari all'utile operativo del trimestre dall'Ipo della start-up a novembre, costituendo gran parte dei profitti di Amazon.

Per l'intero 2021, i ricavi netti sono in rialzo del 22% a 469,8 miliardi, dopo i 386,1 miliardi del 2020. L'utile operativo è aumentato dai 22,9 miliardi del 2020 a 24,9 miliardi nel 2021. L'utile netto è stato di 33,4 miliardi, o 64,81 dollari per azione, dopo i 21,3 miliardi (+56,8%), o 41,83 dollari ad azione, del 2020.

In Borsa, nell'after-hours, poco dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo di Amazon guadagnava circa il 15%. Ieri, per l'effetto Meta (Facebook) ha perso il 7,81%, portando il calo dall'inizio del 2022, e quello nell'ultimo anno, a quasi il 17%.

LEGGI ANCHE: - Jeff Bezos fa smontare il ponte di Rotterdam in Olanda. Il suo yacht è alto 40 metri e non passa

(Segue: l'outlook per il trimestre in corso e le ragioni dell'aumento degli abbonamenti negli Usa)