Jeff Bezos fa smontare il ponte di Rotterdam. Il suo yacht alto 40 m non passa

Jeff Bezos offre 200 mln per intestarsi un'ala del museo aerospaziale

Il potere smisurato di Jeff Bezos si può rappresentare con l'ultima trovata del miliardario fondatore di Amazon. E' riuscito a convincere - si legge sul Corriere della Sera - il sindaco di Rotterdam in Olanda. Siccome il suo super yacht è troppo alto per passare sotto al ponte di ferro. Lo storico Koningshaven, costruito nel 1878, bombardato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale e in seguito ricostruito, sarà smontato. La barca è lunga 127 metri e troppo alta 40, e non passa sotto a quello che gli olandesi considerano un simbolo e che è anche un monumento nazionale, ma per soddisfare lo sfizio di Bezos il primo cittadino ha deciso che sarà temporaneamente smontato.

La decisione - prosegue il Corriere - ha scatenato ovvie polemiche, anche perché il ponte era stato oggetto di un importante restauro fra il 2014 e il 2017 e le autorità locali avevano promesso che non sarebbe successo di nuovo: l’ufficio del sindaco si è però difeso sostenendo che la costruzione dello yacht ha garantito posti di lavoro, e ha promesso che il ponte sarà ricostruito in modo identico entro un paio di settimane, ovviamente a spese di Bezos. «È l’unica rotta verso il mare», si è giustificato il portavoce del primo cittadino. Bezos avrebbe anche chiesto che un nuovo edificio presso il museo nazionale aerospaziale della Smithsonian Institution prenda il suo nome, in cambio di 200 milioni.

