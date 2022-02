Cts addio, Ciciliano: "Discesa ricoveri rapidissima. Ecco il segnale decisivo"

Cts addio, Ciciliano: "Mascherine all'aperto fino a marzo, poi stop"

L'incubo Coronavirus sta davvero per finire. I dati parlano chiaro e gli scienziati ormai non si nascondono più. Il chiaro segnale del prossimo ritorno alla normalità arriva dal Cts, il comitato tecnico scientifico sta per essere sciolto: "Serviva per l'emergenza - spiega lo scienziato Fabio Ciciliano al Corriere della Sera -, è una struttura nata per la pandemia ma adesso è destinata a chiudere, lo prevede la legge. Nelle precedenti ondate la discesa non è mai stata tanto ripida. Anche nel 2020 il calo fu deciso ma l’Italia usciva da un lockdown molto duro.

"Ora - prosegue Ciciliano al Corriere - il merito è dei vaccini e del senso di responsabilità esibito dalla quasi totalità dei cittadini. La variante Omicron è stata meno aggressiva delle precedenti dal punto di vista clinico e ci ha dato una mano. All’inizio passavamo intere giornate in seduta permanente, un’ora di sonno per notte. Ricordo il problema dell’ossigeno, le aziende riuscirono a produrne quantitativi 27 volte superiori, ma non sitrovavano le bombole. Ora c'è una fase molto favorevole, però il livello di attenzione deve rimanere alto. Per precauzione estrema continuerei a indossare la mascherina specie in caso di assembramenti finché dura la stagione fredda".

