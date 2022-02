Speranza nei guai, "curare con tachipirina? Errore costato migliaia di morti"

Speranza nei guai per un fuorionda di Report su Rai Tre

Nuovi guai per Roberto Speranza e il ministero della Salute dopo il fuorionda della trasmissione Report. Le dichiarazioni del professor Fredy Suter degli Ospedali Riuniti di Bergamo provocano - si legge sul Giornale - nuove nubi sul protocollo per l'emergenza Coronavirus difeso da Speranza e dagli scienziati del Cts. La pubblicazione risale al giugno 2021, ma già oltre un anno prima erano noti i risultati di un precedente lavoro sulla prima ondata, pubblicato su Clinical and Medical Investigations. Nell’ultimo studio durato otto mesi si ipotizza un possibile effetto controproducente della tachipirina, che potrebbe "esacerbare" il Covid, ovvero aggravarlo, poiché "riduce i livelli di glutatione plasmatico e tissutale".

"Soltanto con questa norma - si lascia scappare Suter e lo riporta il Giornale - credo che avremmo risparmiato migliaia di morti". Il dottore difende invece l’utilizzo degli antinfiammatori come l’Aulin al posto di «tachipirina e vigile attesa», il tanto discusso protocollo ministeriale oggetto di ricorsi e controricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Insieme a Giuseppe Remuzzi direttore scientifico del Mario Negri, Suter è autore di un protocollo per la terapia domiciliare a base di antinfiammatori, attualmente all’attenzione dell’Aifa. Un protocollo che sarebbe in grado di diminuire le ospedalizzazioni del 90%.

