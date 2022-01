Colesterolo alto: chi soffre di questo problema non deve rinunciare ai latticini, soprattutto se ricchi di calcio, fosforo e vitamine

Il colesterolo alto è un problema comune a milioni di italiani. Un eccesso di grasso di nel sangue è il primo fattore di rischio per l'insorgenza di malattie cardiache. In particolare è il colesterolo cattivo o LDL ad essere pericoloso per la salute in quanto si deposita sulle pareti delle arterie e può ostruire il corretto flusso sanguigno. Il colesterolo alto si combatte principalmente con una corretta alimentazione e l'eliminazione di alcune cattive abitudini come il fumo. Per quanto riguarda la dieta, spesso a chi soffre di questo disturbo viene consigliato di eliminare i formaggi troppo grassi. Questo non significa però che si debba rinunciare per sempre a tutti i latticini. Alcuni di questi prodotti possono essere mangiati anche da chi soffre di colesterolo alto.

Colesterolo alto: ecco 7 formaggi a cui puoi non rinunciare

Alcuni formaggi sono molto utili all'organismo e non impattano significamente sulla quantità di colesterolo nel sangue. Anzi, questi contengono sostanze nutritive molto importanti come calcio, fosforo e vitamine:

Crescenza : ha un basso contenuto di colesterolo

: ha un basso contenuto di colesterolo Feta : ricco di proteine

: ricco di proteine Ricotta : è un formaggio magro

: è un formaggio magro Gorgonzola : facilmente digeribile e ricco di acqua

: facilmente digeribile e ricco di acqua Mozzarella : ricca di calcio, fosforo e vitamina B2. Nonostante non contenga elevate quantità di colesterolo si consiglia comunque di mangiarla massimo 2 volte a settimana

: ricca di calcio, fosforo e vitamina B2. Nonostante non contenga elevate quantità di colesterolo si consiglia comunque di mangiarla massimo 2 volte a settimana Parmigiano reggiano : è il più ricco di colesterolo ma per la quantità di sostanze nutritive che contiene andrebbe consumato in piccole quantità

: è il più ricco di colesterolo ma per la quantità di sostanze nutritive che contiene andrebbe consumato in piccole quantità Fiocchi di latte: formaggio magro (massimo 5% di grassi)

Prima di modificare la propria dieta, però, è sempre consigliabile di rivolgersi a un medico, dietologo e nutrizionista per evitare di incorrere in ulteriori problemi di salute e avere la certezza di seguire un regime alimentare corretto e sano.

