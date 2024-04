Andrea Pignataro chiude il rifinanziamento di Ion: due bond da 750 mln

Ion Corporation: nuova Emissione di Bond da 750 mln per rinegoziare il debito

La conglomerata inglese Ion, sotto la guida di Andrea Pignataro, ha deciso di rinegoziare una parte del suo debito obbligazionario, che ammonta a circa 12 miliardi di euro. Il 2 maggio, emetterà due nuovi bond per un totale di circa 750 milioni di euro. Come riportato da Milano Finanza, le trattative con diversi fondi di investimento, iniziate la settimana scorsa, hanno avuto successo, consentendo la doppia emissione gestita dalla controllata Ion Corporates, con il supporto di Helios Software Holdings.

I nuovi bond saranno costituiti da due tranche di senior secured notes con scadenza al 2029: una da 467 milioni denominata in dollari con un rendimento dell'8,75%, e una da 280 milioni denominata in euro con un rendimento del 7,88%. I proventi dell'offerta, che si prevede saranno collocati il 2 maggio, verranno utilizzati per il parziale rimborso dei prestiti in corso, per coprire le spese relative all'offerta stessa e come liquidità aziendale generale.

Nello specifico, si prevede il rimborso completo di un prestito di 599 milioni di dollari in scadenza nel 2028. Il debito è una questione cruciale per Ion, che ha un debito complessivo stimato di circa 12 miliardi di euro, rispetto ai ricavi annui di tre miliardi e un EBITDA di 2,2 miliardi.