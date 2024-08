Angelo Moratti entra nel Cda di IGenius, primo unicorno italiano nell’IA

IGenius, Angelo Moratti entra nel Cda

Angelo Moratti, fondatore di Angel Capital Management e figlio di Gian Marco Moratti, ex presidente della Saras, è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di iGenius, startup operante nel settore dell'intelligenza artificiale, in cui aveva già investito lo scorso giugno. Uljan Sharka, Ceo di iGenius, ha accolto con entusiasmo l'ingresso di Moratti, sottolineando che la sua esperienza internazionale e la sua abilità nel creare sinergie strategiche saranno cruciali per il piano di espansione dell'azienda e per il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di crescita.

Moratti avrà il compito di guidare iGenius verso una nuova fase di sviluppo, con un focus sull'espansione internazionale e la costruzione di alleanze strategiche in Europa e negli Stati Uniti. Con la sua rete di contatti e la sua conoscenza delle dinamiche globali, Moratti mira a creare nuove opportunità e rafforzare le relazioni con partner chiave. "È un onore unirsi al board di iGenius", ha dichiarato Moratti. "Non vedo l'ora di collaborare con il team per esplorare nuove vie di crescita e consolidare le nostre partnership in Europa e negli Stati Uniti. Sono certo che insieme porteremo iGenius a nuovi traguardi".