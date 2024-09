Angelo Moratti ridà vita al veliero d'epoca di famiglia: nasce la "Enteara" Società Semplice

Nasce una nuova società in casa: il nuovo ad è Angelo Moratti

Una nuova società in casa Moratti per l’“Enteara”, lo stupendo veliero d’epoca lungo 23 metri che fu fatto costruire da Angelo Moratti, patron della dinastia milanese che ha recentemente venduto la Saras, e fu poi del figlio Gian Marco, defunto nel 2018. Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Lorenzo Turconi si sono presentati Paolo Mandelli quale procuratore di Letizia Brichetto Arnaboldi (vedova di Moratti e fra l’altro ex presidente Rai e sindaco di Milano e neoparlamentare europeo per Forza Italia), del figlio Gabriele e della figlia Ermenegilda e Uberto Zappa quale procuratore di Angelo Moratti (figlio di Massimo, fratello di Gian Marco, e di Lina Sotis) e della sorella Francesca.

E’ stata così costituita la Enteara Società Semplice che ha per oggetto “la gestione e il godimento di imbarcazioni, ivi compresa la manutenzione, la riparazione, il rimessaggio e il noleggio”. Amministratore della newco è Angelo Moratti e i beni conferiti sono il “motoveliero denominata Enteara” e un gommone (che svolge funzione di tender) costruito dalla siciliana Magazzù, che sono stai valutati complessivamente 1,11 milioni di euro. Fra i cinque soci della Enteara, ciascuno con il 20%, è stato siglato un patto che prevede che in caso di morte di uno di essi “i soci superstiti devono continuare la società con gli eredi stessi se questi vi acconsentono, oppure liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi a meno che preferiscano sciogliere la società”.

