Apple, Google e Meta nei guai. Digital Markets Act, l'Ue avvia le indagini

Digital Markets Act, l'Ue avvia le indagini su Apple, Google e Meta per sospetta violazione del regolamento

La Commissione europea ha avviato delle indagini di non conformità ai sensi della legge sui mercati digitali, il Digital Markets Act (Dma), sulle norme di Alphabet relative al pilotaggio di Google Play e all'auto-preferenziazione in Google Search, sulle norme di Apple relative al pilotaggio nell'App Store e la schermata di scelta per Safari e il "modello di pagamento o consenso" di Meta.

La Commissione sospetta che le misure messe in atto da questi gatekeeper non rispettino effettivamente gli obblighi imposti dalla legge Dma. Inoltre, la Commissione ha avviato indagini sulla nuova struttura tariffaria di Apple per gli app store alternativi e sulle pratiche di classificazione di Amazon sul suo marketplace.

Infine, la Commissione ha ordinato ai gatekeeper di conservare determinati documenti per monitorare l'effettiva attuazione e il rispetto dei loro obblighi.