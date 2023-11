Aptus.Ai conquista pre-serie A round da 3 mln per la startup RegTech

Aptus.Ai conquista pre-serie A round da 3 milioni di euro

APTUS.AI annuncia un pre-Series A di ben 3 milioni di euro. Lead investor nell'operazione è il fondo Programma 103 di P101 Sgr che fa il suo ingresso nel capitale sociale di APTUS.AI. P101 Sg è affiancato nell'investimento da alcuni business angels e da Fin+Tech - acceleratore di Cdp Venture Capital - che hanno seguito il round dopo aver partecipato anche al precedente.

APTUS.AI, sottolinea una nota, "rappresenta un chiaro esempio di start up in grado di dare efficace execution al progetto". Fondata a Pisa da Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, dopo la fase di sviluppo della tecnologia proprietaria sfociato nella piattaforma Daitomic, capace di trasformare qualsiasi documento legale in una versione machine readable interattiva, nella seconda metà del 2021 la startup è pronta a portare sul mercato una prima applicazione pilota.

Nel 2022 la giovane azienda consolida l'offerta con una soluzione olistica mirata a rispondere alle esigenze di istituzioni finanziarie tra le più complesse: dalla ricerca e consultazione rapida e mirata di norme, al confronto di una legge in tutte le sue evoluzioni, alla creazione di 'legal inventory' personalizzate e multi-lingua per navigare all'interno di uno specifico ambito normativo, fino alla simulazione di impatti anticipando le analisi su futuri trend normativi.

"Come P101, siamo entusiasti di unire le forze con il team di APTUS.AI. Questo rappresenta il primo investimento nel dinamico mercato del RegTech, settore in rapida espansione" commenta Giuseppe Donvito, Partner di P101.