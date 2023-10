Arnault blinda LVMH fino al 2052: ecco il piano

L'operazione di consolidamento del controllo di LVMH da parte di Bernard Arnault e dei suoi cinque figli è stata completata con successo in vista del 25° compleanno del figlio più giovane. In caso di premorienza di Bernard Arnault, la proprietà dell'impero LVMH, il colosso mondiale del lusso con 75 marchi internazionali tra cui Louis Vuitton e Tiffany, un fatturato di 79,2 miliardi di euro e un utile netto di 14,1 miliardi nel 2022, sarebbe temporaneamente passata a un direttorio composto dai gestori di una fondazione belga e di due società di Bruxelles che possiedono il 65% di Agache, la holding di famiglia tramite cui gli Arnault detengono il 48,18% delle azioni e il 63,71% dei diritti di voto di LVMH. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Tuttavia, il piano di successione per il gruppo LVMH è stato elaborato da Bernard Arnault con largo anticipo, ed è stato definito nei minimi dettagli. Arnault ha iniziato a strutturare la sua successione ben 15 anni fa, mettendo a punto una complessa strategia. Questa strategia prevedeva che una parte delle azioni di Agache fosse ceduta a diverse società belghe e a una fondazione privata, fungendo da paracadute in caso di morte di Bernard Arnault prima del 25° compleanno del suo ultimo figlio, Jean.

Tuttavia, l'operazione ha garantito che niente possa interferire con i piani di Bernard Arnault. Agache è stata trasformata in una società in accomandita per azioni, con la gestione affidata a Bernard Arnault e Agache Commandité, una società appositamente costituita controllata pariteticamente dai suoi cinque figli. Ora la holding non potrà passare di mano fino al 2052, quando cioè il figlio più giovane non avrà quasi 55 anni.

Nonostante il controllo di LVMH da parte di Bernard Arnault e dei suoi figli sia stato consolidato, alcune parti dell'operazione rimangono sotto il controllo di altre società belghe e di una fondazione, ma il controllo decisionale è saldamente nelle mani della famiglia Arnault. Tutti i cinque figli di Bernard Arnault svolgono ruoli di leadership all'interno del gruppo LVMH, con incarichi che vanno dalla vicepresidenza esecutiva di Louis Vuitton alla direzione di diverse marche del lusso. La famiglia ha stabilito regole rigorose per garantire il controllo della società rimanga tra i membri diretti della famiglia Arnault e discendenti diretti.

La strategia di successione di Bernard Arnault ha consolidato ulteriormente il suo controllo su LVMH e ha posto le basi per la crescita continua del colosso del lusso. La famiglia Arnault ha pianificato in dettaglio il futuro dell'azienda, garantendo la continuità della leadership familiare nell'impero del lusso.