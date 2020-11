La Pa non paga le aziende, eppure il governo ha già stanziato 12 miliardi

Dei 12 miliardi di euro messi a disposizione dal governo Conte per consentire alle Asl, alle Regioni e agli Enti locali il pagamento dei debiti commerciali scaduti entro il 31 dicembre 2019, solo poco piu' di 2 miliardi sono stati richiesti da questi soggetti pubblici alla Cassa Depositi e Prestiti per saldare i propri creditori. E' quanto emerge da un'analisi dell'ufficio studi della Cgia, in cui si evidenzia che ancora una volta le aziende che lavorano per la Pubblica Amministrazione sono rimaste in massima parte a bocca asciutta. L'ennesima dimostrazione di un malcostume tutto italiano che, anche in pieno periodo Covid, non accenna a venir meno. Anzi, il rischio che la situazione regredisca ulteriormente e' alquanto probabile.