Aspi: Atlantia, esclusiva a Cdp fino al 18 ottobre. E intanto corre in borsa

Atlantia e la concessione a Cdp

Atlantia ha concesso a Cdp un periodo di esclusiva fino al prossimo 18 ottobre. Lo si legge in un comunicato stampa in cui la società comunica la disponibilità a valutare un'eventuale proposta di Cdp ed altri investitori per l'88% di Aspi.

Atlantia corsa in borsa: +5,5% teorico

Atlantia non fa prezzo in apertura di giornata a Piazza Affari dopo che il gruppo ha concesso un'esclusiva a Cdp fino al 18 ottobre per chiudere la partita su Autostrade per l'Italia. Le azioni del gruppo infrastrutturale segnano un rialzo teorico del 5,5%.

Le azioni hanno poi aperto con una fiammata superiore al +6%, con il titolo che si riporta sopra quota 14 euro per azione. Il consiglio di amministrazione del gruppo ieri sera ha confermato la propria disponibilità a valutare un'eventuale proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti per un possibile accordo, relativo all'acquisto dell'integrale pacchetto azionario, pari all'88% della controllata Autostrade per l'Italia Spa, assieme ad altri investitori nazionali e internazionali a patto che sia "idoneo ad assicurare l'adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione medesima".