Aspi, Cdp: due diligence da completare. Atlantia dà tempo fino a metà dicembre

Cdp e i fondi (Macquarie e Blackstone) restano impegnati per lavorare il più velocemente possibile sul dossier Aspi, sul quale tuttavia restano estrema cautela e molti punti di attenzione da chiarire, in sede di due diligence, per arrivare a un'eventuale offerta vincolante. E' questo in estrema sintesi, secondo quanto ricostruito da Radiocor, il senso della missiva inviata nelle ultime ore da Cassa ad Atlantia, in cui l'istituzione finanziaria ha fornito un update sullo status quo dell'operazione, auspicando una "extension" in termini di tempo per lavorare su tutti i punti di attenzione rimasti in sospeso.

Al proposito, Cdp avrebbe evidenziato tra gli altri la mancanza di informazioni di tipo tecnico e di risposte da parte di Atlantia, la necessita' di alcuni chiarimenti su Capex e Opex, nonche' il fatto che il Piano economico e finanziario non abbia ancora ricevuto una formalizzazione definitiva e che, negli ultimi giorni, sia stata caricata in data room una quantita' rilevante di informazioni ancora da approfondire.

In particolare nella due diligence prettamente tecnica ci sarebbero ancora diversi punti di attenzione da approfondire, che vengono considerati chiave per formulare una valutazione della societa' e dunque una possibile offerta; piu' avanti, invece, sarebbe la due diligence finanziaria, che sarebbe comunque da completare. In ogni caso, Cdp - in una lettera di tre pagine dai toni collaborativi ma anche all'insegna dell'estrema cautela - sottolinea che in termini di prossimi "step" si conferma l'obiettivo di analizzare congiuntamente ai partner i punti rimasti in sospeso, che al momento rendono l'analisi piu' difficoltosa e sui quali servono chiarimenti, al fine di fornire un update a breve.

Atlantia aveva dato tempo a Cdp e fondi fino al 30 ottobre scorso per formulare un'offerta mentre Cassa, a inizio ottobre, aveva indicato in 10 settimane il tempo necessario per una due diligence completa sul dossier con un update dopo circa un mese. Al termine della riunione odierna, il Cda della holding dei Benetton ha deliberato di riunirsi, "come da programma entro la metà di dicembre in tempo utile per procedere con la convocazione dell'assemblea straordinaria da tenersi entro il prossimo 15 gennaio 2021 per deliberare sulla scissione parziale e proporzionale in favore della società beneficiaria Autostrade Concessioni e Costruzioni".

E' quanto riferisce una nota di Atlantia che precisa come "qualora dovesse pervenire un'offerta vincolante da parte di Cdp Equity, Macquarie e Blackstone, o da altri investitori, il cda provvedera' ad esaminarla ed assumere le proprie determinazioni in merito che verranno tempestivamente comunicate al mercato". La mossa del cda fa seguito - si spiega - alla lettera di Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.