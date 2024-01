Assegno inclusione, primi pagamenti di oltre 600 euro dal 26 gennaio. Ma ottenerlo non è facile

Assegno di inclusione, ecco come ottenerlo. Tutti i requisiti

L'Assegno di inclusione debutta a gennaio con un beneficio medio di 635 euro destinato a circa 500,000 nuclei familiari. I primi pagamenti saranno effettuati il 26 di questo mese, superando di circa 100 euro il reddito di cittadinanza. Questa misura, affiancata al Supporto per la formazione e il lavoro lanciato a settembre per gli attivabili, sostituirà definitivamente il reddito di cittadinanza.

L'Assegno di Inclusione prevede un importo base di 500 euro per i nuclei con minori, anziani, disabili e soggetti svantaggiati, con possibilità di maggiorazioni.

Di seguito, il calendario dei pagamenti in base alla data di presentazione delle domande e all'esito positivo dell'istruttoria:

Domande entro il 7 gennaio 2024 con PAD sottoscritto entro la stessa data: pagamenti dal 26 gennaio 2024. Domande dopo il 7 gennaio ma entro il 31 gennaio con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio: pagamento di gennaio entro il 15 febbraio e pagamento di febbraio entro il 27 febbraio. Domande da febbraio in poi: il primo pagamento avviene il 15 del mese successivo alla sottoscrizione del PAD, seguito da pagamenti mensili il 27 di ogni mese. ISEE non superiore a 9.360 euro (calcolato secondo le disposizioni dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013 per nuclei con minori).

L'Assegno di inclusione è destinato ai nuclei con almeno un componente in condizioni di disabilità, minori, anziani di almeno 60 anni o in situazioni svantaggiate assistite dai servizi socio-sanitari. Il beneficio è determinato considerando una scala di equivalenza basata sui componenti in tali condizioni, nonché sul componente che svolge funzioni di cura.

Per avere diritto all'assegno, il nucleo familiare deve soddisfare i seguenti requisiti economici e di reddito:

ISEE non superiore a 9.360 euro (calcolato secondo le disposizioni dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013 per nuclei con minori).

non superiore a 9.360 euro (calcolato secondo le disposizioni dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013 per nuclei con minori). Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza.

Requisiti patrimoniali includono: