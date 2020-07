Astm, intesa per il controllo di Ecorodovias in Brasile

Astm, tramite la controllata Igli, ha firmato un accordo per riorganizzare la propria partecipazione nella concessionaria brasiliana Ecorodovias, che farà un aumento di capitale. Il gruppo italiano ha trovato un'intesa coi partner grazie a cui, tenuto conto del prezzo finale di emissione delle azioni di EcoRodovias e dell’adesione all’aumento di capitale di EcoRodovias da parte degli altri azionisti, "si prevede che Igli possa consolidare il controllo di EcoRodovias nel contesto dell’aumento di capitale della stessa o, comunque, tramite successive operazioni sul mercato dei capitali". La società è una delle principali in Brasile nella costruzione e gestione di infrastrutture autostradali, con un network di 3.087 km di rete lungo i principali corridoi commerciali nelle ricche aree del sud e sud-est del Paese.

Investimenti per circa 147 miliardi di reales nel periodo 2020-2022

"L’operazione risponde al processo di sviluppo e internazionalizzazione promosso da Astm", spiega una nota, secondo cui "EcoRodovias è una piattaforma strategica per lo sviluppo delle attività del Gruppo in Brasile e in America Latina". Il mercato brasiliano è interessato da significativi piani di privatizzazione, in particolare nel settore autostradale, che prevedono investimenti stimati per circa 147 miliardi di reales nel periodo 2020-2022. Il previsto aumento di capitale di Ecorodovias, che Astm sottoscriverà per la maggior parte, "consentirà alla società di ottimizzare le risorse necessarie per partecipare alle gare attese e cogliere le opportunità offerte dal mercato. Il consolidamento della società brasiliana, a livello di risultati consuntivi del 2019, avrebbe determinato un Ebitda aggregato dei due gruppi pari a 1,242 milioni e il completamento dell'operazione permetterà l'integrazione di EcoRodovias con le altre società del gruppo.