Atlantia, prendere o lasciare di Conte:Benetton in minoranza o concessione via

Revoca della concessione alla società Autostrade per l’Italia oppure ingresso del fondo F2i e di Cassa depositi e prestiti in Aspi, così da diluire la presenza di Atlantia, facendole perdere di conseguenza il ruolo di socio di maggioranza affiancato a un vasto piano di investimenti, la riduzione dei pedaggi, un programma serrato di risarcimenti.

Sono le due opzioni che il governo Conte, secondo i rumors, starebbe per mettere sul tavolo di Atlantia, la società controllata dai Benetton che gestisce i business infrastrutturali del gruppo della famiglia veneta. Conte sarebbe dunque pronto a far valere anche l’ipotesi estrema, ma solo se non dovessero arrivare segnali tangibili di disponibilità a un nuovo corso da parte dei vertici Aspi.

Anche perché l’avvocato ha ben presente, scrive Repubblica, quali siano i rischi e le ripercussioni di una revoca della concessione, a cominciare dall’inevitabile contenzioso che si aprirebbe. Alla Presidenza del Consiglio si attendono l’apertura a strettissimo giro di un confronto con Autostrade per l’Italia, per illustrare appunto le con- clusioni alle quali il governo è giunto. La strada stretta ma ancora percorribile è quella dunque dell’ingresso dello Stato attraverso il doppio veicolo Cdp-F2i.