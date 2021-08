Atlantia, ricavi in crescita del 14%: senza Aspi l'utile è di 1,3 miliardi

Atlantia chiude la prima parte dell'anno con un utile netto a 1,3 miliardi: si tratta della prima semestrale senza il contribuito del gruppo Autostrade per l'Italia, dopo la sottoscrizione dell'accordo per la cessione.

Nel dettaglio, la holding ha chiuso il primo semestre con ricavi operativi a 2,8 miliardi di euro, in aumento del 14% per effetto della ripresa del traffico autostradale, con un Ebitda di 1,7 miliardi, in crescita del 26%, e con un utile netto di pertinenza del gruppo di 34 milioni: l'anno scorso la perdita ammontava a 772 milioni.

Un impulso è arrivato sicuramente dal traffico autostradale in crescita del 21% sul 2020, con recupero in tutti i paesi mentre quello aeroportuale risulta in calo del 50%. Gli investimenti sono stati pari a mezzo miliardo (+8%) e l'indebitamento finanziario netto si attesta a 28,2 miliardi di euro, in riduzione di 2,5 miliardi di euro.

Confermato l'outlook 2021. La ripresa del traffico "permette di ipotizzare un possibile miglioramento dei risultati del 2021 rispetto all'esercizio 2020 e di confermare le previsioni dei volumi di traffico autostradale e aeroportuale rispettivamente al -10% e al -70% rispetto al 2019. La previsione per l'esercizio 2021, escludendo il contributo del gruppo Aspi, è di ricavi di gruppo nell'ordine di 5,7 miliardi.