Il lusso non va in vacanza: boom di hotel a 5 stelle in Italia

Hotel, aumenta il numero dei 5 stelle in Italia

Il mercato degli hotel di lusso in Italia sta vivendo una crescita rapida e repentina. Nel 2021, erano 610, ma sono aumentati a 668 nel 2023 e arriveranno a 720 entro la fine del 2024, includendo hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso.

I dati, forniti dalla Italian Hospitality Investment Conference (Ithic) e riportati da Pambianconews, saranno discussi durante il convegno annuale a Roma il 17 e 18 ottobre 2024. Ithic sottolinea che, oltre alla crescita dell'offerta di lusso, si sta registrando un incremento della domanda dai mercati emergenti, in particolare dall'India. Questo fenomeno sta compensando la perdita di clientela proveniente da Russia e Ucraina. Tuttavia, il mercato italiano per gli hotel a 5 stelle sta diventando sempre più ristretto.

La nota di Ithic evidenzia che l'India rappresenta una grande opportunità per il settore alberghiero italiano. Con un aumento significativo dei salari e una popolazione vasta, l'India sta mostrando un crescente interesse verso l'Italia. Negli ultimi dieci anni, il volume di turisti indiani è più che raddoppiato, ma attualmente rappresenta solo 1,4 milioni di presenze in Italia, ovvero una quota minima (0,3%). Il potenziale è enorme, e l'India è vista come uno dei mercati chiave per il futuro del turismo alberghiero in Italia.