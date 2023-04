Auto elettriche, boom di vendite nell'Ue. Ma in Italia crollano gli acquisti

In Italia crollano gli acquisti di auto elettriche, da 134 mila a 114

Boom di vendite delle auto elettriche per quest'anno, con un previsto +35 per cento. È quanto prevede l'Agenzia Internazionale dell'energia (Aie) nel suo annuale Global Electric Vehicle Outlook. La nuova edizione del rapporto mostra che più di 10 milioni di auto elettriche sono state vendute in tutto il mondo nel 2022 e che le vendite dovrebbero crescere di un altro 35 per cento quest'anno per raggiungere le 14 milioni di unità.

Questa crescita esplosiva significa che la quota delle auto elettriche nel mercato automobilistico complessivo è passata da circa il 4 per cento nel 2020 al 14 per cento nel 2022 ed è destinata ad aumentare ulteriormente fino al 18 per cento quest'anno, sulla base delle ultime proiezioni dell'Aie.

I veicoli elettrici spingono la nuova economia

"I veicoli elettrici sono una delle forze trainanti della nuova economia energetica globale che sta rapidamente emergendo e stanno determinando una trasformazione storica dell'industria automobilistica in tutto il mondo", ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie.

"Le tendenze a cui stiamo assistendo hanno implicazioni significative per la domanda globale di petrolio. Il motore a combustione interna non ha rivali da oltre un secolo, ma i veicoli elettrici stanno cambiando lo status quo. Entro il 2030 eviteranno la necessità di almeno 5 milioni di barili al giorno di petrolio. Le auto sono solo la prima ondata: autobus e camion elettrici seguiranno presto".

La stragrande maggioranza delle vendite di auto elettriche fino a oggi si concentra principalmente in tre mercati: Cina, Europa e Stati Uniti. La Cina è in testa, con il 60 per cento delle vendite globali di auto elettriche nel 2022. Oggi, più della metà di tutte le auto elettriche in circolazione nel mondo si trova in Cina.

L'Europa e gli Stati Uniti, il secondo e il terzo mercato più grande, hanno entrambi registrato una forte crescita con un aumento delle vendite rispettivamente del 15 per cento e del 55 per cento nel 2022. Si prevede che ambiziosi programmi politici nelle principali economie, come il pacchetto Fit for 55 nell'Unione Europea e l'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, aumenteranno ulteriormente la quota di mercato dei veicoli elettrici in questo decennio e oltre.

I dati in Italia

Intanto, riguardo la crescita registrata fino al 2022, il dato dei veicoli elettrici in Italia è in controtendenza: rispetto ai 138mila veicoli a batteria e plug-in venduti nel 2021, nel 2022 il dato del nostro Paese è sceso a 114mila auto. Questo nonostante sia in crescita il dato del continente (in Europa sono stati superati i 2,5 mln di veicoli venduti nel 2022).