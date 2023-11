Auto elettriche, green? Non molto. Solo il 12% le associa alla sostenibilità

Auto elettriche, solo il 12% degli italiani le associa alla sostenibilità

Ma le auto elettriche hanno davvero convinto il mondo dei loro vantaggi ambientali? Ebbene, secondo il sondaggio realizzato da Swg, solo il 12% del campione associa la “nuova mobilità” con la sostenibilità. Non una grande fetta, insomma.





Diverso il discorso per il riciclo, il riuso e la riduzione dei rifiuti. Infatti, secondo l’indagine, ad associare questa pratica alla sostenibilità è il 44%. A non convincere particolarmente sono anche le energie rinnovabili, viste come utili alla transizione solo dal 36% del campione intervistato.

Vista senza particolare entusiasmo e fiducia è anche la riduzione della stessa CO2 (anidride carbonica) che, secondo lo studio di Swg viene idealmente associato alla sostenibilità solo dal 27%. Ancora più in fondo il benessere e la qualità della vita che, nel sondaggio, viene associato alla sostenibilità solo dal 24% del campione composto da 800 maggiorenni, sentiti tra l’8 e il 10 novembre 2023.