Auto, nasce il "Tavolo Stellantis" per una partnership con il Governo

Stellantis, arriva la firma ufficiale del Governo per un tavolo ad hoc. L'annuncio

Futuro roseo all'orizzonte, per Stellantis, la holding nel settore dei motori legata alla famiglia Agnelli e alla tradizione imprenditoriale del nostro paese che ha più volte chiesto un aiuto governativo e un maggiore ascolto da parte delle istituzioni.

Entro la fine del 2023 infatti è previsto un incontro tra Stellantis e il governo italiano che vedrà al centro della discussione l’industria nazionale delle automobili. Il progetto è quello di stilare un piano con scadenza del 2023 che possa portare ad una crescita del settore. A comunicarlo ai sindacati è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in una riunione a Roma. Entro fine Settembre, secondo le indiscrezioni riportate da Reuters, potrebbe già essere stilato un piano di lavoro che coinvolga il governo, Stellantis, ma anche i Sindacati, le regioni e l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

Si tratterà di un vero e proprio “Tavolo Stellantis“ che getterà le basi per il futuro della nostra industria automobilistica. Il piano, secondo le prime indicazioni, comprenderà un aumento della produzione dei veicoli, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo (soprattutto nel settore energetico), una migliore ottimizzazione delle risorse umane ed energetiche degli impianti, indicazioni sulla transizione energetica e lo studio di percorsi formatovi per gli addetti ai lavori. L’obbiettivo concordato da Urso e Tavares è incrementare la produzione di veicoli nel nostro paese a oltre un milione.