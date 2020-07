Autogrill lancia servizio per prenotare e ritirare il pasto in autostrada

Autogrill lancia "Click&Go"

Da metà luglio sarà possibile prenotare il proprio pasto presso i punti vendita Autogrill dal telefono cellulare e ritirarlo direttamente al pick-up point. Click&Good, questo il nome del nuovo servizio lanciato dal colosso della ristorazione, sarà integrato nella app MyAutogrill entro la metà di luglio in oltre 45 punti vendita della rete autostradale italiana.

Tramite la geolocalizzazione, il servizio individua l’area di sosta più vicina dove è attivo e permette di ordinare il proprio pasto e altri prodotti utilizzando i pagamenti digitali, evitando così possibili code o assembramenti all’interno del locale e limitando a pochi secondi il tempo di permanenza nel punto vendita.

Come funziona Click&Good

Una volta aperta la app MyAutogrill, i clienti troveranno nel menù a sinistra la sezione Click&Good, mentre per chi non ha scaricato la app, l’accesso al servizio avverrà tramite lettura di un QR Code esposto nel piazzale o nel parcheggio del punto vendita.

Con Click&Good si può visualizzare il menù completo, navigare tra le diverse categorie di prodotti e leggere per ogni prodotto gli ingredienti e le caratteristiche. Una volta completato l’ordine, si procede al pagamento tramite la app, scegliendo tra carta di credito, Google Pay, Apple Pay e Paypal. Il cliente riceve una notifica della presa in carico da parte di Autogrill e viene avvisato una volta pronto l’ordine per poter entrare nel locale seguendo un percorso apposito e arrivare nello spazio dedicato al ritiro