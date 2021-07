Autogrill, nel semestre la perdita migliora a 148 mln. Ricavi a -14%

Autogrill chiude i primi sei mesi del 2021 con una perdita netta di 148,3 milioni di euro, in miglioramento dal rosso di 271 milioni dello stesso periodo del 2020. L'Ebit underlying è negativo per 88,8 milioni, contro il rosso di 297 milioni dei primi sei mesi dello scorso esercizio, mentre i ricavi ammontano a 938,3 milioni, in calo del 14,4% a cambi correnti.

La posizione finanziaria netta, escluse le attività e passività per beni in leasing, si attesta a 567,2 milioni, in linea con il livello prepandemia. Per il 2021 il range dei ricavi è stimato ora a 2,3-2,6 miliardi, mentre gli obiettivi per l’anno 2024 sono confermati.

Gianmario Tondato Da Ruos, ceo del gruppo, ha spiegato che "il semestre appena concluso rappresenta un punto di svolta per il nostro gruppo. I cambiamenti che abbiamo apportato al nostro business model per preservare profittabilità e cassa durante la crisi stanno dimostrando la propria efficacia. Ne è testimonianza l’inversione di tendenza nella generazione di cassa del secondo trimestre di quest’anno. Il successo dell’aumento di capitale è uno straordinario segno della fiducia che il mercato ha riposto nei nostri confronti. Grazie all’ottima gestione operativa, siamo in grado di migliorare la guidance del Free Cash Flow per il 2021 confermando al contempo gli obiettivi al 2024”.