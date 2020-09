Autogrill rafforza la partnership con l'aeroporto di Amsterdam seguendo la nuova strategia food&beverage dell'aeroporto che comprende la riqualificazione della Lounge 1 e lo sviluppo del Pier A oltre ai 79 punti vendita food & beverage attualmente gestiti in aeroporto

Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione HMSHost International, ha esteso al periodo 2028-2036 la partnership food & beverage per i 79 punti vendita presenti nell'aeroporto di Amsterdam Schiphol. Per il periodo si prevede un fatturato complessivo di circa 1,8 miliardi di euro.

Attivo in aeroporto dal 1995, il Gruppo è il principale operatore food & beverage dell'hub olandese, vetrina dell'innovazione nell'offerta e nei servizi per i viaggiatori.

Continuando la proficua collaborazione con l'aeroporto Schiphol di Amsterdam, HMSHost International supporta gli obiettivi di sostenibilità dell'aeroporto ed esplora - assieme ai gestori dell’infrastruttura - l'innovazione digitale, sfruttando i punti di forza comuni ed unici per offrire la miglior offerta ai viaggiatori. Grazie alla collaborazione per lo sviluppo della nuova strategia food&beverage nei ristoranti e nei caffè dell'aeroporto, il rafforzamento della partnership comprende l'assegnazione di concept flessibili e in linea con i trend emergenti. La prosecuzione della collaborazione include le realtà food&beverage del futuro Pier A dell'aeroporto oltre che la riqualificazione della Lounge 1, contribuendo così alla realizzazione della vision aziendale finalizzata al raggiungimento del 100% di sostenibilità.

I punti salienti della partnership includono la collaborazione, incentrata sulla sostenibilità per affrontare il problema dei rifiuti alimentari, con Soup & Bakery by De Verspillingsfabriek, vincitrice del premio ABN AMRO Best Newcomer Retail Award nel 2019 e candidata al premio per l'innovazione dell’aeroporto di Schiphol. La struttura ha anche accolto il concept VIT, specializzato in cibi salutari, succhi di frutta freschi e insalate, vincitore regionale del premio FAB 2019 (Europa) nella categoria "Offerta dell'anno di prodotti salutari o vegani in aeroporto". Il layout della Food Court presso la Lounge 1, incentrato sulle necessità dei viaggiatori, è stato premiato con il Best Food & Beverage Partnership Award ai TWFA Frontier Awards di Cannes nel 2018. L'impegno globale dell'azienda per la sostenibilità dei propri punti vendita nell'aeroporto Schiphol di Amsterdam è stato riconosciuto in occasione della nona Conferenza annuale Airports Going Green del 2016.