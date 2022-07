Autonoleggio, prezzi folli. Tariffe alle stelle per le isole e il Salento

Autonoleggio, i folli prezzi per l'estate rovinano le vacanze. Le isole e il Salento hanno le tariffe più alte

È tempo di vacanze e oltre i rincari che hanno colpito l'energia, le materie prime e icarburanti, ora hanno preso di mira il costo del noleggio auto. Chi ha pianificato le vacanze ha messo in conto anche questa spesa, che rispetto all’anno scorso è aumentata del 67%.

A tal proposito, lo studio condotto dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori pone l’accento sull’aumento del costo del noleggio rispetto all’estate del 2021. In particolare, un’utilitaria a benzina costa 634,52 euro, senza costi supplementari di accessori e assicurazione.

Oltre a questo, aggiungiamo il caro carburante, cui prezzo sono in continuo aumento per la difficile reperibilità a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e l’aggravante delle speculazioni.

Le città con i prezzi più alti

Analizzando sotto la lente dei prezzi le diverse zone d’Italia, i costi più elevati sono applicati nelle città del Sud, mete appunto predilette nel periodo estivo: Bari, Palermo, Catania, Olbia ed Alghero. Ma i rincari maggiori si notano sopratutto presso le stazioni e gli aeroporti di città che per le vacanze hanno funzione non solo turistica ma anche di scalo.

Le città di Milano, Torino, Roma e Napoli, gli aumenti sono anche del 100% rispetto a giugno 2021. In questo scenario, Federconsumatori ha annunciato che invierà un’ulteriore segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e all’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) chiedendo di approfondire le ragioni e, in caso, intervenire per limitare le speculazioni che rischiano di gravare sulle famiglie e sul settore.