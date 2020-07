Aspi, revoca? Pronto il ricorso al Tar. Dossier poi alla Consulta e Corte Ue

La proposta da 3,4 miliardi di compensazione non cambia, almeno non nella sostanza. E al consiglio di amministrazione di Atlantia previsto nella mattinata di oggi si definirà quale strategia adottare nel caso di revoca. La battaglia legale, con conseguente blocco degli investimenti, fatta salva la manutenzione, è il rischio più concreto.

Lo scrive il Sole 24 Ore sulla vicenda Aspi-Altantia, secondo cui il gruppo guidato da Roberto Tomasi, una volta scritto il provvedimento di revoca da parte del governo, avrebbe già pronto il ricorso al Tar del Lazio con la richiesta di sospensiva. Richiesta che, se venisse accolta, spiega il quotidiano della Confindustria, avrebbe come effetto quello di trasferire l’intero dossier sulle scrivanie della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea. Insomma, uno scenario di incertezza che, alme- no sulla carta, non sembra fare il bene del paese e nemmeno dell’azienda che con ogni probabilità finirebbe in default.