Autostrade, i Benetton pronti all'uscita. Rumors

I Benetton mettono in vendita Autostrade. I rumors sembrano confermare. La famiglia di Ponzano Veneto si sarebbe rassegnata a ridurre la presa della famiglia veneta sulla concessionaria, risolvendo così anche un grosso problema all’esecutivo, che non sa come uscire dall’incastro.

Dopo mesi di trattative e bracci di ferro che non hanno portato risultati, Atlantia sarebbe intenzionata a vendere parte del suo business più redditizio. La holding controlla l’88% della concessionaria e potrebbe mettere sul mercato una cifra non superiore al 50%.

Da molto tempo la vicenda della revoca delle concessioni di Autostrade è sul tavolo del governo. Ma non ha fatto nemmeno passi avanti, visto che dopo un annuncio dietro l’altro il governo non ha mai mosso passi decisivi sulla strada della revoca, preferendo traccheggiare e rimandare fino a far diventare la storia l’ennesima bugia elettorale del MoVimento 5 Stelle. Adesso, scrive il Fatto, la svolta decisiva però potrebbe darla l’azionista. Fonti vicine al dossier confermano che la famiglia trevigiana si sarebbe decisa a spingere la holding Atlantia a mettere sul mercato una quota rilevante di Autostrade per l’Italia.