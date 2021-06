Autostrade per l'Italia, consorzio Cdp firma l'accordo con Atlantia

ASPI: CDP, BLACKSTONE E MACQUARIE FIRMANO CON ATLANTIA ACCORDO PER ACQUISIZIONE 88,06%

Il Consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Atlantia per l'acquisizione dell'88,06% del pacchetto azionario di Autostrade per l'Italia S.p.a (Aspi). Lo si legge in una nota del Consorzio.

L'acquisizione - si legge ancora nella nota - sara' fatta attraverso Holding Reti Autostradali S.p.A. (Hra), una nuova societa' di diritto italiano di proprieta' (diretta o indiretta) di CDP Equity (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e dei fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%). Hra e Atlantia hanno oggi sottoscritto, tra l'altro, un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisizione dell'88,06% di Aspi. Si prevede che l'acquisizione sara' completata nei prossimi mesi, dopo aver soddisfatto le consuete condizioni previste per il closing e aver ricevuto i necessari nulla osta da parte delle Autorita' competenti.